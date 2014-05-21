Каким браузером Вы пользуетесь?

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Каким браузером Вы пользуетесь?

Новое сообщение solo8 » 21 май 2014, 11:11

Долгое время использовал Internet Explorer, но в итоге надоела его заторможеность на некоторых ссылках и незащищенность. После этого я перешел на Mozilla Firefox, этот великолепный браузер не только защищает от вредоносных ссылок, но блещит разнообразием дополнений к нему. От Adblock, которое блокирует настойчивую рекламу до разнообразных гаджетов.

А Вы каким браузером пользуетесь?



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solo8
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 окт 2013, 10:43
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?

Новое сообщение cuuvan » 21 май 2014, 11:15

Сейчас столько популярных браузеров здесь нашел, что глаза разбегаются.

Но я предпочитаю старую добрую оперу - нравится мне она по функциональности и производительности, но бывает что тормозит, особенно когда много открытых окон в работе.

cuuvan
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 дек 2013, 10:22
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?

Новое сообщение Lichka » 16 июн 2014, 20:33

Доверяю только Хрому
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Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 20:26
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?

Новое сообщение nic_diver » 12 сен 2015, 17:30

Наиболее удобный - хром. Я сам пользуюсь мазилой, а жена Хромом. В каждом браузере есть свои + и -, но основное преимущество хрома, что он хранит все Ваши данные и предпочтения в "облаке". По роду деятельности я часто сталкиваюсь с переустановкой системы на компьютерах. И данные с облака восстанавливаются автоматически, при вхождении в аккаунт. Кроме того, если у вас тел. на андроиде, то и контакты лучше хранить в гугле. При смене тел.. карточки и т. д. у Вас остается вся контактная информация.
nic_diver
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 22:52
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?

Новое сообщение Грекек » 13 мар 2017, 16:29

У меня стандарто стоит Сафари, другие даже не пробувал, так как этот полностю удовлетворяет мои нужды и не тупит
Грекек
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:38
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?

Новое сообщение Жизель » 02 авг 2017, 12:57

Грекек писал(а):У меня стандарто стоит Сафари, другие даже не пробувал, так как этот полностю удовлетворяет мои нужды и не тупит
Про сафари даже и не слышала, надо будет попробовать. А вообще мне хром больше дуругих сейчас нравится.
Жизель
 
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