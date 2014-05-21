nic_diver » 12 сен 2015, 17:30

Наиболее удобный - хром. Я сам пользуюсь мазилой, а жена Хромом. В каждом браузере есть свои + и -, но основное преимущество хрома, что он хранит все Ваши данные и предпочтения в "облаке". По роду деятельности я часто сталкиваюсь с переустановкой системы на компьютерах. И данные с облака восстанавливаются автоматически, при вхождении в аккаунт. Кроме того, если у вас тел. на андроиде, то и контакты лучше хранить в гугле. При смене тел.. карточки и т. д. у Вас остается вся контактная информация.