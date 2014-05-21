А Вы каким браузером пользуетесь?
Каким браузером Вы пользуетесь?RuBo@rd Internet
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Каким браузером Вы пользуетесь?
Долгое время использовал Internet Explorer, но в итоге надоела его заторможеность на некоторых ссылках и незащищенность. После этого я перешел на Mozilla Firefox, этот великолепный браузер не только защищает от вредоносных ссылок, но блещит разнообразием дополнений к нему. От Adblock, которое блокирует настойчивую рекламу до разнообразных гаджетов.
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solo8
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 окт 2013, 10:43
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?
Сейчас столько популярных браузеров здесь нашел, что глаза разбегаются.
Но я предпочитаю старую добрую оперу - нравится мне она по функциональности и производительности, но бывает что тормозит, особенно когда много открытых окон в работе.
- cuuvan
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 дек 2013, 10:22
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?
Доверяю только Хрому
- Lichka
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 июн 2014, 20:26
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?
Наиболее удобный - хром. Я сам пользуюсь мазилой, а жена Хромом. В каждом браузере есть свои + и -, но основное преимущество хрома, что он хранит все Ваши данные и предпочтения в "облаке". По роду деятельности я часто сталкиваюсь с переустановкой системы на компьютерах. И данные с облака восстанавливаются автоматически, при вхождении в аккаунт. Кроме того, если у вас тел. на андроиде, то и контакты лучше хранить в гугле. При смене тел.. карточки и т. д. у Вас остается вся контактная информация.
- nic_diver
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 сен 2015, 22:52
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?
У меня стандарто стоит Сафари, другие даже не пробувал, так как этот полностю удовлетворяет мои нужды и не тупит
- Грекек
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:38
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Re: Каким браузером Вы пользуетесь?
Про сафари даже и не слышала, надо будет попробовать. А вообще мне хром больше дуругих сейчас нравится.Грекек писал(а):У меня стандарто стоит Сафари, другие даже не пробувал, так как этот полностю удовлетворяет мои нужды и не тупит
- Жизель
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:57
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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