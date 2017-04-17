Egorius » 17 апр 2017, 00:42

Здравствуйте!

Собираемся в мае в Болгарию, в Елените, где в начале сезона всё ещё закрыто.

В прошлом году пользовались мобильным интернетом Telenor, качество хорошее, но лимит по карте кажется 5gb на 7 дней. Соответственно, видео не посмотреть, файл большого объема не залить, по скайпу не поговорить...

В этом году хозяин (сам он от интернета далёк) сказал, что на территории Елените есть постоянный доступ к сети Blizoo и прислал ссылку отделения на Солнечном Бряге http://www.blizoo.bg/offices.html?city=slunchevbriag - можно оплатить даже без sim-карты, я о такой слышу первый раз.

Может кто-нибудь пользовался и может что-то посоветовать? Как понимаю, чтобы был безлимит на других операторах -нужно делать договор минимум на год...