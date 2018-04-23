Общение с друзьями в сетяхRuBo@rd Internet
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Общение с друзьями в сетях
Ребят, а вы где больше общаетесь с друзьями в реальной жизни или в сетях? Я постоянно залипаю на смартфоне, а для реального общения никогда не хватает времени. Это конечно плохо, но благодаря сетям можно в любой момент перекинуться парой тройкой слов. А еще можно загрузить на айфон новую соцсеть матрешку тут: https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BC% ... 1304366917 а для андроида тут: https://play.google.com/store/apps/deta ... .matreshka и общаться фотопостами, видео и аудио с ощущением реального общения. А главный плюс матрешки - это отсутствие рекламы.
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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