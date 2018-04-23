Общение с друзьями в сетях

RuBo@rd Internet

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Общение с друзьями в сетях

Новое сообщение Hunna » 23 апр 2018, 22:16

Ребят, а вы где больше общаетесь с друзьями в реальной жизни или в сетях? Я постоянно залипаю на смартфоне, а для реального общения никогда не хватает времени. Это конечно плохо, но благодаря сетям можно в любой момент перекинуться парой тройкой слов. А еще можно загрузить на айфон новую соцсеть матрешку тут: https://itunes.apple.com/us/app/%D0%BC% ... 1304366917 а для андроида тут: https://play.google.com/store/apps/deta ... .matreshka и общаться фотопостами, видео и аудио с ощущением реального общения. А главный плюс матрешки - это отсутствие рекламы.


Аватара пользователя
Hunna
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Технологии

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group