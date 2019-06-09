Бурение скважины на воду в МО?

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Бурение скважины на воду в МО?

Новое сообщение Zagashu » 09 июн 2019, 12:06

Всегда хотел чтобы у меня вода дома была со своей скважины,вот сейчас я хочу сделать у себя воду со скважины,куда в Москве я могу обратиться на счет бурения?


Zagashu
 
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Re: Бурение скважины на воду в МО?

Новое сообщение Crown » 09 июн 2019, 15:42

Скважина дело очень даже хорошее потому что качество воды сильно низкое которое идет по городскому водоснабжению и его трубам,сейчас смотрю многие свои скважины бурят.
Crown
 
Сообщения: 2
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