Бурение скважины на воду в МО?RuBo@rd Internet
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Бурение скважины на воду в МО?
Всегда хотел чтобы у меня вода дома была со своей скважины,вот сейчас я хочу сделать у себя воду со скважины,куда в Москве я могу обратиться на счет бурения?
- Zagashu
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июн 2019, 12:48
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Re: Бурение скважины на воду в МО?
Скважина дело очень даже хорошее потому что качество воды сильно низкое которое идет по городскому водоснабжению и его трубам,сейчас смотрю многие свои скважины бурят.
- Crown
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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