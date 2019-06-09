Кухня

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Кухня

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:27

В этом году я сделал ремонт на кухне и сэкономил достаточно денег, чтобы заменить кухню, скажите, где можно сделать кухню на заказ?


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Кухня

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:28

Я купил себе уже готово, для заказа тоже неизвестно и сколько ждать ......
ymka
Писатель
 
Сообщения: 89
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Re: Кухня

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:29

Я могу сказать ребятам, которые занимаются сборкой кухонь под ключ https://ikitchens.by, они давно работают в этом направлении т.е. есть серьезный опыт; они построили очень дорогую кухню для родителей своей жены, но собрались отлично!
vivary
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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