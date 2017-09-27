Лолита » 27 сен 2017, 07:07

Стоит ли связываться с фирмами которые предлагают озеленением крыш.

Хочу сказать что вроде как такие проекты дорогие, и все же мне интересно узнать о том если по факту такие проекты имеют свойственное оправдание?