Название "Великобритания" произведено В России. Мы оставляем название Англии "Британия"!

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Название "Великобритания" произведено В России. Мы оставляем название Англии "Британия"!

Новое сообщение NikoLavr.Tambovskiy » 09 апр 2018, 16:36

Почему клеветницу Англию с Британией называют Великобританией? В чём величество страны, призывающей к войне своими действиями, провокациями и оскорбительными словами? Если кого-то называть Великой, то Россию, – самоотверженную спасительницу Европы.

Это название Британия получено от русских людей по территориальным признакам от соединения нескольких королевств. Однако, Россия намного больше британских островов, но не в пример всему коварному Западу, очень скромна и добра.

Россия никогда ни на кого не нападала, лишь защищала. Англия же, будучи колонизаторской грабительской страной, не знала, и не хочет знать правил человечности. Она живёт по звериным наглым дьявольским законам. Если она была бы человеком, то давно сидела в тюрьме.

Все достижения и богатства Англии, кроме литературных, – от присвоения чужих средств. Агрессоров, грабителей и лгунов нельзя называть великими. Поэтомув её названии не должно звучать понятие «Великая» до тех пор, когда её руководители отрекутся от Дьявола и подчинятся Богу.

Журналисты и политики! Не называйте Британию великой!

Русские люди! Берегите свою жизнь! Даже не посещайте Англию! Она опасна...

Николай Лаврентьев Тамбовский

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