Шины

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Шины

Новое сообщение HaTali » 19 янв 2017, 11:26

Есть возможность недорого взять на лето шины michelin pilot sport http://www.aport.ru/michelin_pilot_spor ... mod1193280 , что скажете об этой резине, стоит брать или нет.


HaTali
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 15:44
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Re: Шины

Новое сообщение bolgariadom » 08 фев 2017, 17:51

Бери.
Все о недвижимости в Болгарии http://bolgariadom.com
bolgariadom
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 фев 2017, 17:43
Откуда: Болгария
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Re: Шины

Новое сообщение Валентинка » 13 окт 2017, 17:30

Нормальные шины.
Валентинка
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 17:28
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