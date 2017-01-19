Шины
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Шины
Есть возможность недорого взять на лето шины michelin pilot sport http://www.aport.ru/michelin_pilot_spor ... mod1193280 , что скажете об этой резине, стоит брать или нет.
- HaTali
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 дек 2016, 15:44
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Re: Шины
Бери.
Все о недвижимости в Болгарии http://bolgariadom.com
- bolgariadom
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 фев 2017, 17:43
- Откуда: Болгария
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Re: Шины
Нормальные шины.
- Валентинка
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 17:28
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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