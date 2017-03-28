Доброго времени суток!

Постоянно езжу из России в Европу и обратно, есть возможность доставлять товары, личные вещи, лекарства, мебель, технику, запчасти и т.д. Ограничений на объемы посылок нету.

Так же могу помочь с доставкой из российского города в любую точку еврозоны.

Цены и сроки адекватные, есть своя фирма, могу оплатить за товар в Европе и вернуть Вам налог.

Есть свой транспорт и склад в Санкт-Петербурге и на территории Евросоюза.

Доставка в среднем занимает от 3 до 7 дней в зависимости от вашего место положения.

Пишите или звоните доставлю оперативно за оптимальные деньги.