Доставка товаров и грузов в Европу из России от 1кг

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Доставка товаров и грузов в Европу из России от 1кг

Новое сообщение Baltpost » 28 мар 2017, 17:36

[facebook][/facebook]Доброго времени суток!

Постоянно езжу из России в Европу и обратно, есть возможность доставлять товары, личные вещи, лекарства, мебель, технику, запчасти и т.д. Ограничений на объемы посылок нету.

Так же могу помочь с доставкой из российского города в любую точку еврозоны.

Цены и сроки адекватные, есть своя фирма, могу оплатить за товар в Европе и вернуть Вам налог.

Есть свой транспорт и склад в Санкт-Петербурге и на территории Евросоюза.

Доставка в среднем занимает от 3 до 7 дней в зависимости от вашего место положения.

Пишите или звоните доставлю оперативно за оптимальные деньги.

 

Телефон: Viber, Watsapp: +372 5832 9999

Почта: mail@baltpost.ru

Skype: Baltpost



Последний раз редактировалось Baltpost 03 июл 2017, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Доставка и растаможка посылок/товаров из России в Европу

Новое сообщение Baltpost » 03 июл 2017, 11:26

Телефон: Viber, Watsapp: +372 5832 9999

Почта: mail@baltpost.ru

Skype: Baltpost

Baltpost
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:34
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