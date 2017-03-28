Постоянно езжу из России в Европу и обратно, есть возможность доставлять товары, личные вещи, лекарства, мебель, технику, запчасти и т.д. Ограничений на объемы посылок нету.
Так же могу помочь с доставкой из российского города в любую точку еврозоны.
Цены и сроки адекватные, есть своя фирма, могу оплатить за товар в Европе и вернуть Вам налог.
Есть свой транспорт и склад в Санкт-Петербурге и на территории Евросоюза.
Доставка в среднем занимает от 3 до 7 дней в зависимости от вашего место положения.
Пишите или звоните доставлю оперативно за оптимальные деньги.
Телефон: Viber, Watsapp: +372 5832 9999 Почта: mail@baltpost.ru Skype: Baltpost
Почта: mail@baltpost.ru
Skype: Baltpost