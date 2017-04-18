Как думаете какая адекватная цена за сутки/месяц за автомобиль типа Логана и VW Polo на автомате?
Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.
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Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.
Собираемся в мае арендовать автомобиль. Смотрел различные сайты и группы в фейсбуке - цены очень отличаются даже за одинаковые по классу машины.
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Egorius
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
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