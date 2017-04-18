Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.

Модераторы: bot, more, translate

Ответить

Аренда автомобиля в мае. Вопрос цены.

Новое сообщение Egorius » 18 апр 2017, 20:10

Собираемся в мае арендовать автомобиль. Смотрел различные сайты и группы в фейсбуке - цены очень отличаются даже за одинаковые по классу машины.

Как думаете какая адекватная цена за сутки/месяц за автомобиль типа Логана и VW Polo на автомате?



Аватара пользователя
Egorius
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 17:24
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group