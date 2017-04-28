rollbo » 28 апр 2017, 18:04

Транспортная компания RollBo Transport GmbH имеет честь предложить Вам транспортировку и растаможку грузов(экспорт-импорт)

- сборные (также авиатранспортом)

- стандартные

- тяжелые

- сверхтяжёлые

и негабаритные грузы из Европы во все страны СНГ.

Имеем честь предложить НИЗКИЕ цены, складывающиеся ввиду того, что:

-Собственный внушительный парк техники

-Собственный склад (9000м3) в порту Гамбурга

-Быстрая надёжная таможенная очистка везде по СНГ.

Исходя из этого:

(!) Бесплатная юридическая поддержка при заключении Вами договоров с европейскими партнёрами

(!) Бесплатное консультирование по вопросам перевозок, документального сопровождения Ваших грузов, вопросам сертификации, таможенному оформлению, страхованию грузов

(!) Полное документальное сопровождение

(!) Полный сервис из одних рук

гарантируем Вам не только быструю организацию транспортировки, но и выгодные тарифы.

Попробуйте запросить ставку у нас и Вы убедитесь, что мы очень выгодный и надёжный партнёр.

Лучше самой лестной рекламы убедит список наших клиентов,таких как Man Diesel, OTTO, IKEA, Bon Prix, DHL, Hermes Logistik Gruppe. Будем рады представить Вам их рекомендации нашему сервису

Мы всегда открыты для диалога и продвижения дальнейшего долгосрочного сотрудничества.

С 1979 года на рынке! Доверяйте профессионалам

в надежде на сотрудничество

Николай

Tel. +494021008122

Моб. +491634041339 Whatsapp/Viber

Skype mayer.nikolay

Mail: nikolay.mayer@rollbo.de

www.rollbo.de