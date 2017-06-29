Экспресс доставка в любой Российский город: алкоголь, документы, посылки, продукты, товары, резина, личные вещи, одежду, обувь, лекарства, мебель, орг.технику и т.д.
Стоимость перевозки под ключ составляет от 2 до 6 евро за кг и сроком от 2 до 12 дней.
Мы работаем как с частными лицами так и с коммерческими организациями (ограничений на объемы товаров нету).
Совершим забор груза или посылки из любой точки Евросоюза и доставим под ключ, до получателя за оптимальные деньги и максимально быстрый срок.
Доставка транспортом:
- Железнодорожным
- Мультимодальным
- Автомобильным
- Авиационным
- Морским
Предоставим для вас бесплатные консультации по всем логистическим услугам в режиме 24/7
Услуги:
- Расчет оптимального маршрута при всех видах перевозок от 1 кг;
- Перевод сопроводительной документации;
- Помощь в получении разрешительных документов (сертификация);
- Классификация товара по номенклатуре ТН ВЭД;
- Расчет таможенных платежей, составление спецификаций для таможни;
Консультирование по вопросам грузовых перевозок по Евросоюзу и России.
Опыт работы в международных перевозках за 5 лет помог набрать о нас только положительные рекомендации и пожелания, как от частых лиц так и от коммерческих организаций.
Tel.: +37258329999 (Whatsapp/Viber) E-mail: mail@baltpost.ru Skype: Baltpost
E-mail: mail@baltpost.ru
Skype: Baltpost