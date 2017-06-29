Логистическая компания «Balt Post OU» предлогает вам доставку и таможенное оформление грузов от 1 кг из Европы, Америки или Китая в Россиюскую Федерацию.

Экспресс доставка в любой Российский город: алкоголь, документы, посылки, продукты, товары, резина, личные вещи, одежду, обувь, лекарства, мебель, орг.технику и т.д.

Стоимость перевозки под ключ составляет от 2 до 6 евро за кг и сроком от 2 до 12 дней.

Мы работаем как с частными лицами так и с коммерческими организациями (ограничений на объемы товаров нету).

Совершим забор груза или посылки из любой точки Евросоюза и доставим под ключ, до получателя за оптимальные деньги и максимально быстрый срок.

Доставка транспортом:

- Железнодорожным

- Мультимодальным

- Автомобильным

- Авиационным

- Морским

Предоставим для вас бесплатные консультации по всем логистическим услугам в режиме 24/7

Услуги:

- Расчет оптимального маршрута при всех видах перевозок от 1 кг;

- Перевод сопроводительной документации;

- Помощь в получении разрешительных документов (сертификация);

- Классификация товара по номенклатуре ТН ВЭД;

- Расчет таможенных платежей, составление спецификаций для таможни;

Консультирование по вопросам грузовых перевозок по Евросоюзу и России.

Опыт работы в международных перевозках за 5 лет помог набрать о нас только положительные рекомендации и пожелания, как от частых лиц так и от коммерческих организаций.