КУРС ВОЖДЕНИЯ В СОФИИ

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КУРС ВОЖДЕНИЯ В СОФИИ

Новое сообщение mirolozen » 08 ноя 2014, 11:39

Для всех русскоязычных предлагаем обучение на русском языке в Софии. Экзамен на болгарском или англииском языках. Права может получить каждый, кто имеет временное пребывание не менее шести месяцев в Болгарии. Телефон инструктора 0897-933-921.


mirolozen
 
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Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 14:05
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