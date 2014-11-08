mirolozen » 08 ноя 2014, 11:39

Для всех русскоязычных предлагаем обучение на русском языке в Софии. Экзамен на болгарском или англииском языках. Права может получить каждый, кто имеет временное пребывание не менее шести месяцев в Болгарии. Телефон инструктора 0897-933-921.