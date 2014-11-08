КУРС ВОЖДЕНИЯ В СОФИИ
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КУРС ВОЖДЕНИЯ В СОФИИ
Для всех русскоязычных предлагаем обучение на русском языке в Софии. Экзамен на болгарском или англииском языках. Права может получить каждый, кто имеет временное пребывание не менее шести месяцев в Болгарии. Телефон инструктора 0897-933-921.
- mirolozen
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 ноя 2014, 14:05
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