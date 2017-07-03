Переезды на ПМЖ и ВНЖ в Европу, Россию или в страны СНГ

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Переезды на ПМЖ и ВНЖ в Европу, Россию или в страны СНГ

Новое сообщение Baltpost » 03 июл 2017, 11:26

Компания «Balt Post» занимается вопросами по доставке личных вещей из России в Европу, а так же переездом из Европы в Россию и в страны СНГ.

Перевезем личные вещи, мебель для дома или офиса, орг. технику и прочую домашнюю утварь.

Оперативно подберем и поставим к загрузке транспорт под вашу перевозку, что позволит существенно снизить время доставки.

Наши специалисты по логистике качественно совершат запаковку личных вещей на месте Вашего проживания, это позволит избежать в дороге различных казусов. При необходимости наша компания готова застраховать ваши вещи.

Осуществим оформление всех нужных диклараций для прохождения таможни на территории всей Еврозоны и стран СНГ.

В среднем доставка занимает от 5 до 20 дней в зависимости от вашего место расположения.

Наша компания работает без выходных! Мы готовы ответить на ваши вопросы в любое время, свяжитесь с нами и мы бесплатно проконсультируем Вас.

Телефон, Viber, Watsapp: +372 5832 9999 / +79811801494

Почта: mail@baltpost.ru

Skype: Baltpost



Baltpost
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Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:34
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