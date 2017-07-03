Перевезем личные вещи, мебель для дома или офиса, орг. технику и прочую домашнюю утварь.
Оперативно подберем и поставим к загрузке транспорт под вашу перевозку, что позволит существенно снизить время доставки.
Наши специалисты по логистике качественно совершат запаковку личных вещей на месте Вашего проживания, это позволит избежать в дороге различных казусов. При необходимости наша компания готова застраховать ваши вещи.
Осуществим оформление всех нужных диклараций для прохождения таможни на территории всей Еврозоны и стран СНГ.
В среднем доставка занимает от 5 до 20 дней в зависимости от вашего место расположения.
Наша компания работает без выходных! Мы готовы ответить на ваши вопросы в любое время, свяжитесь с нами и мы бесплатно проконсультируем Вас.
Телефон, Viber, Watsapp: +372 5832 9999 / +79811801494 Почта: mail@baltpost.ru Skype: Baltpost
Почта: mail@baltpost.ru
Skype: Baltpost