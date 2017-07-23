Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

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Международные перевозки из Болгарии в Россию, СНГ

Новое сообщение rollbo » 23 июл 2017, 11:11

Доставка и растаможка грузов: личные вещи, автозапчасти, переезды, крупногабаритные посылки, оборудование.

-Европа-->Россия, СНГ доставка под ключ от 2$/kg, обратно из России в Европу от 1,5$

-конвертация рублей в евро, для тех кто не ведет ВЭД

-опция срочной доставки (3 дня до Москвы/Питера)

-дальнейшая доставка после растаможки в регионы России и Казахстан

-доставка целых и сборных грузов из СНГ в Европу под ключ с растаможкой

-переговоры с европейскими поставщиками от Вашего имени

-имеем склад/таможенный склад 9000м2 в порту Гамбурга

-с 1979 года на рынке

-все перевозимые грузы застрахованы

Николай

Tel. +494021008122

Моб. +491634041339 Whatsapp/Viber

ICQ 396449929

Skype: mayer.nikolay

E-Mail: nikolay.mayer@rollbo.de

www.rollbo.de



rollbo
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Зарегистрирован: 28 апр 2017, 17:56
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