rollbo » 23 июл 2017, 11:11

Доставка и растаможка грузов: личные вещи, автозапчасти, переезды, крупногабаритные посылки, оборудование.

-Европа-->Россия, СНГ доставка под ключ от 2$/kg, обратно из России в Европу от 1,5$

-конвертация рублей в евро, для тех кто не ведет ВЭД

-опция срочной доставки (3 дня до Москвы/Питера)

-дальнейшая доставка после растаможки в регионы России и Казахстан

-доставка целых и сборных грузов из СНГ в Европу под ключ с растаможкой

-переговоры с европейскими поставщиками от Вашего имени

-имеем склад/таможенный склад 9000м2 в порту Гамбурга

-с 1979 года на рынке

-все перевозимые грузы застрахованы

Николай