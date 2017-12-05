Где нынче выгодно в Москве техосмотр проходить
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Где нынче выгодно в Москве техосмотр проходить
Подыскиваю фирму для прохождения техосмотра, быстро и чтоб без проблем. В итоге хочу сказать что читаю в интернете отзывы о таковых фирмах, и вот в итоге хочу сказать что однозначно говоря мне многие советуют вот эту http://karta-tehosmotr.ru/products/kupi ... -avtomobil контору для таких целей. Доводилось ли кому сталкиваться с услугами этой конторы, ваше мнение по этому поводу? и по поводу их услуг.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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