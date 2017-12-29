Харси » 30 дек 2017, 11:38

Недавно летала к сестре в Англию.

Выбрала стандартную и недорогую клетку переноску EBI Adventure 60. Однозначно и вам стоит на такой вариант модели внимание обратить, обойдется она вам в немного меньшею суму чем в 3000 рублей.