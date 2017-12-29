В общем мне хочется вооружится советами по поводу того какую кошачею переноску выбрать?
Переноска для кошки, в самолете
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Переноска для кошки, в самолете
Предстоит путешествие...планирую своего кота Маркиза с собой взять.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Переноска для кошки, в самолете
Симбиоза писал(а):Предстоит путешествие...планирую своего кота Маркиза с собой взять.
В общем мне хочется вооружится советами по поводу того какую кошачею переноску выбрать?
А вы куда летите.
Бывает такое что у авиакомпании есть отдельные пожелания к перевозки животных, берите это во внимание.
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Re: Переноска для кошки, в самолете
Кармен писал(а):Симбиоза писал(а):Предстоит путешествие...планирую своего кота Маркиза с собой взять.
В общем мне хочется вооружится советами по поводу того какую кошачею переноску выбрать?
А вы куда летите.
Бывает такое что у авиакомпании есть отдельные пожелания к перевозки животных, берите это во внимание.
Летим в Таиланд.
Спасибо за совет.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Переноска для кошки, в самолете
В любом магазине можно купить.
Универсально допускаются полноценно закрытые переноски из металла или пластика.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Переноска для кошки, в самолете
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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