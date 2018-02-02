Выбор хорошего таксографа

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Выбор хорошего таксографа

Новое сообщение Жнади » 02 фев 2018, 04:30

Помогите пожалуйста хороший таксограф для мужа выбрать.

Куда мне лучше всего обратится для этого, что можете по этому поводу сказать, выбор сразу скажу что для меня сложный.



Аватара пользователя
Жнади
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
Вернуться к началу

Re: Выбор хорошего таксографа

Новое сообщение Харси » 02 фев 2018, 04:31

Одной из самых популярных моделей является именно DTCO 3283, её вот таксисты чаше всего и выбирают.

Пожалуй что именно вот здесь http://88005500973.ru/catalog/takhograf ... 3283_skzi/ вам стоит ознакомится с предложением по продаже такой модели, оцените её, цена выбора 40 тысяч рублей.

Аватара пользователя
Харси
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group