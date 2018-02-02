Харси » 02 фев 2018, 04:31

Одной из самых популярных моделей является именно DTCO 3283, её вот таксисты чаше всего и выбирают.

Пожалуй что именно вот здесь http://88005500973.ru/catalog/takhograf ... 3283_skzi/ вам стоит ознакомится с предложением по продаже такой модели, оцените её, цена выбора 40 тысяч рублей.