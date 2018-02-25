Вызов эвакуатора в Питере

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Вызов эвакуатора в Питере

Новое сообщение Анастасия33 » 25 фев 2018, 22:33

Машина у меня совсем непослушной стала, возникает часто на дороге ситуация когда нужно заказывать услугу по эвакуации машины.

А куда вы обращаетесь для таких целей, расскажите пожалуйста о своем опыте вызова эвакуатора.



Аватара пользователя
Анастасия33
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group