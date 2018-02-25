Анастасия33 » 25 фев 2018, 22:33

Машина у меня совсем непослушной стала, возникает часто на дороге ситуация когда нужно заказывать услугу по эвакуации машины.

А куда вы обращаетесь для таких целей, расскажите пожалуйста о своем опыте вызова эвакуатора.