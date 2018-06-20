Помогите с выбором принтера в офис

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Помогите с выбором принтера в офис

Новое сообщение Харси » 20 июн 2018, 07:28

Есть надобность купить принтер в офис.

Нужно быстро и надежное оборудование, качественное и долговечное.

Какой принтер мне купить?



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Re: Помогите с выбором принтера в офис

Новое сообщение Карви » 20 июн 2018, 10:33

Вроде как Кэнон одни из лучших, среди офисного оборудования имею ввиду.
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Re: Помогите с выбором принтера в офис

Новое сообщение Харизма » 20 июн 2018, 13:22

А почему бы вам не поступить по другому и не поискать предложения именно в крупных интернет магазинах или даже магазинах по продаже такого оборудования как принтеры.

Вот в этом https://snr.ru интернет магазине к примеру имеется предложение, оцените его. Обратите внимание на ассортимент, учитывайте при выборе профессионализм оборудования, далее уже покупайте.

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