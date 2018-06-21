Андрей3566 » 21 июн 2018, 18:12

Компания 5logistics оказывает комплекс услуг по доставке, таможенной очистке грузов и и консультирует по оплате Вашим поставщикам. Мы оптимизируем процесс импорта и возьмем все вопросы связанные с ВЭД на себя, предоставим полный пакет всех закрывающих документов.

Доставим и растаможим груз без переплат. Безопастно и прозрачно!

1. Доставим из любой точки мира

2. Персональный менеджер

3. Четкие сроки поставки

4. Собственные склады

5. Все закрывающие документы

5log.ru