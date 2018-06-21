Доставка грузов из Европы

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Доставка грузов из Европы

Новое сообщение Андрей3566 » 21 июн 2018, 18:12

Компания 5logistics оказывает комплекс услуг по доставке, таможенной очистке грузов и и консультирует по оплате Вашим поставщикам. Мы оптимизируем процесс импорта и возьмем все вопросы связанные с ВЭД на себя, предоставим полный пакет всех закрывающих документов.

Доставим и растаможим груз без переплат. Безопастно и прозрачно!

1. Доставим из любой точки мира

2. Персональный менеджер

3. Четкие сроки поставки

4. Собственные склады

5. Все закрывающие документы

5log.ru



Андрей3566
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июн 2018, 18:06
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