Покупка двух прицепов для грузовика

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Покупка двух прицепов для грузовика

Новое сообщение Симбиоза » 24 июн 2018, 08:35

Помогите советом, где можно прицепы для грузовиков купить, интересует меня покупка двух штук.

Может расскажите о том где предложения лучше всего искать, выскажите пожалуйста свое мнение.



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Re: Покупка двух прицепов для грузовика

Новое сообщение Сабрина » 24 июн 2018, 09:02

Вас новые или бу прицепы интересуют.

Если бу, то ищите лучше всего предложения на досках объявлении, если же речь идет все таки о предложениях на новые, то смотрите предложения в фирмах которые занимаются продажей такого оборудования.

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Re: Покупка двух прицепов для грузовика

Новое сообщение Джульета » 24 июн 2018, 14:50

Не вижу смысла бу прицепы покупать, лучше подумать о покупки новых.

Уверяю вас что найти предложения не так сложно, к примеру вот http://pt-trucks.ru один отличный вариант.

Во первых замечу что они смогут вам предложить шикарную цену и отличное выгодное предложения во всех отношениях.

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