Может расскажите о том где предложения лучше всего искать, выскажите пожалуйста свое мнение.
Покупка двух прицепов для грузовика
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Покупка двух прицепов для грузовика
Помогите советом, где можно прицепы для грузовиков купить, интересует меня покупка двух штук.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Покупка двух прицепов для грузовика
Вас новые или бу прицепы интересуют.
Если бу, то ищите лучше всего предложения на досках объявлении, если же речь идет все таки о предложениях на новые, то смотрите предложения в фирмах которые занимаются продажей такого оборудования.
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Сабрина
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Покупка двух прицепов для грузовика
Не вижу смысла бу прицепы покупать, лучше подумать о покупки новых.
Уверяю вас что найти предложения не так сложно, к примеру вот http://pt-trucks.ru один отличный вариант.
Во первых замечу что они смогут вам предложить шикарную цену и отличное выгодное предложения во всех отношениях.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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