Джульета » 24 июн 2018, 14:50

Не вижу смысла бу прицепы покупать, лучше подумать о покупки новых.

Уверяю вас что найти предложения не так сложно, к примеру вот http://pt-trucks.ru один отличный вариант.

Во первых замечу что они смогут вам предложить шикарную цену и отличное выгодное предложения во всех отношениях.