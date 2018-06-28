Жнади » 28 июн 2018, 09:39

чтоб найти хороший ценник - нада долго рыть инет и обзванивать конторы.... Из обзвоненных мной с нормальными ценам - 70% нет в наличие или динамят, в итоге один тока купил по нормальной цене - там акций сейчас идет, контора на ВДНХ