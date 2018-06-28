Нужен совет, где аккумулятор для авто купить

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен совет, где аккумулятор для авто купить

Новое сообщение Габриция » 28 июн 2018, 09:25

Подскажите где купить аккумулятор дешевле. Желательно в ЗАО.


Аватара пользователя
Габриция
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
Вернуться к началу

Re: Нужен совет, где аккумулятор для авто купить

Новое сообщение Жнади » 28 июн 2018, 09:39

чтоб найти хороший ценник - нада долго рыть инет и обзванивать конторы.... Из обзвоненных мной с нормальными ценам - 70% нет в наличие или динамят, в итоге один тока купил по нормальной цене - там акций сейчас идет, контора на ВДНХ
Аватара пользователя
Жнади
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
Вернуться к началу

Re: Нужен совет, где аккумулятор для авто купить

Новое сообщение Лолита » 28 июн 2018, 09:50

По теории аккумулятор нужен емкости аналогичной штатному. Доводов два.Во-первых при увеличении емкости увеличивается время зарядки, т.е. недозаряд больше при непродолжительных поездках. Во-вторых срок службы аккумуляторов практически одинаков - около 3 лет. И есть но, что при увеличении емкости - увеличивается пусковой ток для стартера двигателя.
Аватара пользователя
Лолита
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group