Нужен совет, где аккумулятор для авто купить
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Нужен совет, где аккумулятор для авто купить
Подскажите где купить аккумулятор дешевле. Желательно в ЗАО.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: Нужен совет, где аккумулятор для авто купить
чтоб найти хороший ценник - нада долго рыть инет и обзванивать конторы.... Из обзвоненных мной с нормальными ценам - 70% нет в наличие или динамят, в итоге один тока купил по нормальной цене - там акций сейчас идет, контора на ВДНХ
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: Нужен совет, где аккумулятор для авто купить
По теории аккумулятор нужен емкости аналогичной штатному. Доводов два.Во-первых при увеличении емкости увеличивается время зарядки, т.е. недозаряд больше при непродолжительных поездках. Во-вторых срок службы аккумуляторов практически одинаков - около 3 лет. И есть но, что при увеличении емкости - увеличивается пусковой ток для стартера двигателя.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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