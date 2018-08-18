Экспресс с Москвы до Питера

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Экспресс с Москвы до Питера

Новое сообщение Жнади » 18 авг 2018, 22:56

Какие экспрессы ходят с Москвы до Питера.

Интересуюсь тем как быстрее добраться, расскажите о разных вариантах.



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Re: Экспресс с Москвы до Питера

Новое сообщение Кармен » 19 авг 2018, 01:17

Есть сайты для брони билетов на ЖД, вот именно к таким и советую брибегнуть.
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