antina » 28 авг 2018, 14:51

Я уже начинаю думать, что в нашей стране вообще ни чего нормального не продают. Куда не пойду везде брак, что не куплю, всё бракованое. Так вот взяла и шины себе называется новые. Заехала в магазин, не разглядывала те шины, думала, что раз магазин элитный, то и шины там супер, а как приехала туда где меняют шины. То там как показали мне сколько брака в тех шинах, и посоветовали там больше не покупать. А где же их тогда покупать нормальные?