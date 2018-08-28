Посоветуйте нормальные шины

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Посоветуйте нормальные шины

Новое сообщение antina » 28 авг 2018, 14:51

Я уже начинаю думать, что в нашей стране вообще ни чего нормального не продают. Куда не пойду везде брак, что не куплю, всё бракованое. Так вот взяла и шины себе называется новые. Заехала в магазин, не разглядывала те шины, думала, что раз магазин элитный, то и шины там супер, а как приехала туда где меняют шины. То там как показали мне сколько брака в тех шинах, и посоветовали там больше не покупать. А где же их тогда покупать нормальные?


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