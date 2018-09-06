Мы хорошо знаем свое дело и благодаря нашему опыту у Вас не возникнет проблем с ведением ВЭД.
Наши преимущества:
• Таможенное оформление сборных грузов на постах РБ и РФ;
• Оптимизация таможенных платежей;
• Оперативный выпуск машины;
• Максимальное снижение транспортных и таможенных издержек;
• Обеспечение максимальной сохранности груза на всем пути следования;
• Соблюдение сроков доставки;
• Цены на услуги индивидуальны и могут приятно удивить;
• Эксклюзивное предложение по сертификации.
• Гарантия сохранности груза, реальный номер ТД и никакого риска.
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