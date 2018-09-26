Предоставляем услуги по таможенному оформлению и доставке грузов в любую точку России из Финляндии от 0,5 кг!
Есть склады на территории Финляндии для консолидации груза из других стран.
без задержек и проволочек, оформить и доставить груз из Финляндии в Питер,Москву за 2-4 дня.
Без сертификатов и дополнительных документов.
Цена включает в себя все таможенные пошлины и налоги !!!
Для расчета стоимости доставки груза требуется:
а) стоимость груза по инвойсу
б) вес груза
в) объем куб м и вид упаковки
e-mail: tulli2003@yandex.ru
скайп: viipuri-men