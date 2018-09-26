shans » 26 сен 2018, 22:28

Доставка и ТО груза транзитом через Финляндию в Россию

Предоставляем услуги по таможенному оформлению и доставке грузов в любую точку России из Финляндии от 0,5 кг!

Есть склады на территории Финляндии для консолидации груза из других стран.

без задержек и проволочек, оформить и доставить груз из Финляндии в Питер,Москву за 2-4 дня.

Без сертификатов и дополнительных документов.

Цена включает в себя все таможенные пошлины и налоги !!!

Для расчета стоимости доставки груза требуется:

а) стоимость груза по инвойсу

б) вес груза

в) объем куб м и вид упаковки

e-mail: tulli2003@yandex.ru

скайп: viipuri-men