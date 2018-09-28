Dari88 » 28 сен 2018, 14:40

Компания CTIG – логистический оператор, осуществляющий услуги по таможенному оформлению и доставке грузов из Европы, США, Китая.

Мы хорошо знаем свое дело и благодаря нашему опыту у Вас не возникнет проблем с ведением ВЭД.

Наши преимущества:

• Таможенное оформление сборных грузов на постах РБ и РФ;

• Оптимизация таможенных платежей;

• Оперативный выпуск машины;

• Максимальное снижение транспортных и таможенных издержек;

• Обеспечение максимальной сохранности груза на всем пути следования;

• Соблюдение сроков доставки;

• Цены на услуги индивидуальны и могут приятно удивить;

• Эксклюзивное предложение по сертификации.

• Гарантия сохранности груза, реальный номер ТД и никакого риска.

+7 495 744 69 83

+7 800 222 07 33

+7 926 533 37 37 (WhatsApp,Viber)

info@ctig.ru

http://www.ctig.ru