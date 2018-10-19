Посоветуйте автоэлектрика в Алмате

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Посоветуйте автоэлектрика в Алмате

Новое сообщение Кристина » 19 окт 2018, 00:31

Нужен срочно, подчеркиваю что именно срочно, хороший автоэлектрик в Алмате.

Кто может посоветовать мастера, с руками которые откуда надо растут.



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Кристина
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Re: Посоветуйте автоэлектрика в Алмате

Новое сообщение Харси » 19 окт 2018, 00:32

Есть отличный специалист, причем один из лучших у нас в городе.

Вот здесь https://avtoelektrika.kz/ можно ознакомится с контактными данными этого мастера.

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Харси
Читатель
 
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Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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