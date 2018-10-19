Кто может посоветовать мастера, с руками которые откуда надо растут.
Посоветуйте автоэлектрика в Алмате
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Посоветуйте автоэлектрика в Алмате
Нужен срочно, подчеркиваю что именно срочно, хороший автоэлектрик в Алмате.
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Посоветуйте автоэлектрика в Алмате
Есть отличный специалист, причем один из лучших у нас в городе.
Вот здесь https://avtoelektrika.kz/ можно ознакомится с контактными данными этого мастера.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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