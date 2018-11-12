На днях по работе такси в Волгограде понадобится. Дайте номер, пожалуйста.

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На днях по работе такси в Волгограде понадобится. Дайте номер, пожалуйста.

Новое сообщение wenow » 12 ноя 2018, 12:33

На днях по работе такси в Волгограде понадобится. Дайте номер, пожалуйста.


wenow
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: На днях по работе такси в Волгограде понадобится. Дайте номер, пожалуйста.

Новое сообщение brostov » 12 ноя 2018, 16:42

Отыскать номера телефонов такси в Волгограде на данный момент нетрудно - все они есть на данном сайте http://taxi-nomer.ru/volgograd.php . Мне больше всего по душе Везет, однако, есть и другие службы, на которые тоже можно обратить внимание при выборе.
brostov
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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