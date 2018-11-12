На днях по работе такси в Волгограде понадобится. Дайте номер, пожалуйста.
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На днях по работе такси в Волгограде понадобится. Дайте номер, пожалуйста.
На днях по работе такси в Волгограде понадобится. Дайте номер, пожалуйста.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: На днях по работе такси в Волгограде понадобится. Дайте номер, пожалуйста.
Отыскать номера телефонов такси в Волгограде на данный момент нетрудно - все они есть на данном сайте http://taxi-nomer.ru/volgograd.php . Мне больше всего по душе Везет, однако, есть и другие службы, на которые тоже можно обратить внимание при выборе.
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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