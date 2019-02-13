Шины на автомобиль

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Шины на автомобиль

Новое сообщение PolinaWest » 13 фев 2019, 00:04

Где можно купить качественную зимнюю резину на авто? Думала хватит старой ещё на один сезон, но нет придется менять.


PolinaWest
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Re: Шины на автомобиль

Новое сообщение Anaconda » 13 фев 2019, 14:29

Я тоже считаю,что шины,что летние,что зимние надо во время менять всегда.
Anaconda
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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