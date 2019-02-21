Нужен совет

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Нужен совет

Новое сообщение Samantha » 21 фев 2019, 12:14

Привет, здесь https://spb.zapmig.ru/ запчасти случайно не покупали? Цены приятные и ассортимент вроде бы как очень широкий. Как вот интересно у них дела с доставкой? Что можете посоветовать?


Samantha
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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