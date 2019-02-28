Отследить местоположение
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Отследить местоположение
Мне нужно установить на все фуры и тягачи устройство, которое будет отслеживать их местоположение. Нужно чтоб установили люди, с специального сервиса и на свою работу дали гарантию.
- Stella
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
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Re: Отследить местоположение
GPS датчики ставишь и хабом объединяешь их в одну систему. Устройство для отслеживания - уже на ваш вкус.
- Anaconda
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
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Re: Отследить местоположение
Можете отправится в ТрекДжиПиЭс в Химках. Там устанавливают именно такое оборудование и делаю это весьма качественно. Вы можете определить положение своих грузовиков в любой точке планеты. Стоит это вполне адекватных денег.
- PolinaWest
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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