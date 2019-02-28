Отследить местоположение

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Отследить местоположение

Новое сообщение Stella » 28 фев 2019, 14:19

Мне нужно установить на все фуры и тягачи устройство, которое будет отслеживать их местоположение. Нужно чтоб установили люди, с специального сервиса и на свою работу дали гарантию.


Stella
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Re: Отследить местоположение

Новое сообщение Anaconda » 28 фев 2019, 17:01

GPS датчики ставишь и хабом объединяешь их в одну систему. Устройство для отслеживания - уже на ваш вкус.
Anaconda
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Re: Отследить местоположение

Новое сообщение PolinaWest » 28 фев 2019, 20:22

Можете отправится в ТрекДжиПиЭс в Химках. Там устанавливают именно такое оборудование и делаю это весьма качественно. Вы можете определить положение своих грузовиков в любой точке планеты. Стоит это вполне адекватных денег.
PolinaWest
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