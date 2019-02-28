Автоковрики

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Автоковрики

Новое сообщение Stella » 28 фев 2019, 14:33

Возможно кто-то знает и сможет подсказать, где можно посмотреть качественные автомобильные чехлы. Как вариант, можно и интернет магазин.


Stella
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 18:59
Вернуться к началу

Re: Автоковрики

Новое сообщение Anaconda » 28 фев 2019, 17:04

В интернет магазинах вроде как Яндекс Маркет можно предложения найти.

Собственно замечу что предложении много, от лучших интернет магазинов нашего города.

Anaconda
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 17:33
Вернуться к началу

Re: Автоковрики

Новое сообщение PolinaWest » 28 фев 2019, 20:27

Я в Коонке пару месяцев назад покупала. Там огромный выбор, можно найти коврики практически для любой марки автомобиля, да и продаются там отличные 3D коврики. К слову, вот https://koonka.shop само предложение, с которым вам как раз и стоит ознакомиться.
PolinaWest
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 12:39
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: PolinaWest и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group