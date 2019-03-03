akrabat » 03 мар 2019, 08:55

Автомобильный аккумулятор представляет собой сезонный товар, хотя в автомобиле он используется круглогодично. С приходом весны температура масла в двигателе повышается, облегчается работа, необходимая для прокручивания коленчатого вала – с этим с легкостью справится даже старый аккумулятор. В зимний период стартеру нелегко, из-за чего он нуждается в большем токе. В результате может получиться так, что аккумулятор попросту откажет – владельцу машины придется приобретать новый.

Интернет-магазине AkbPusk.ru вы можете купить аккумулятор с доставкой и установкой либо получить батарею на условиях самовывоза с нашего склада. Для жителей других регионов предоставлена возможность купить аккумулятор с доставкой по России, оплатив при этом услуги транспортной компании.

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