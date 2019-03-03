Интернет-магазине AkbPusk.ru вы можете купить аккумулятор с доставкой и установкой либо получить батарею на условиях самовывоза с нашего склада. Для жителей других регионов предоставлена возможность купить аккумулятор с доставкой по России, оплатив при этом услуги транспортной компании.
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Контактная информация:
Адрес: г. Санкт - Петербург , ул. Латышских Стрелков д. 19.
Телефон: +7 (812) 704-81-17
E-Mail: akbpusk@gmail.com
Сайт- https://akbpusk.ru/