Как выбрать хорошую службу такси?

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Как выбрать хорошую службу такси?

Новое сообщение Симбиоза » 03 мар 2019, 20:57

Можно сказать что вопрос у меня два в одном.

Первый вопрос, интересует выбор хорошей службы такси в Новороссийске, и второй вопрос как эту самую службу отбирать среди прочих предложении?



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Re: Как выбрать хорошую службу такси?

Новое сообщение Кристина » 03 мар 2019, 21:56

С одной стороны наш город переполнен такси, с другой стороны поддерживаю мнения что во многих службах работают хамло...

Как выбирать сложно сказать, лично отзывам в интернете не доверяю.

И тут единственный вариант, экспериментировать

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Re: Как выбрать хорошую службу такси?

Новое сообщение Джульета » 04 мар 2019, 00:23

Даже не знаю, может стоит по отзывам в интернете попробовать такси выбрать
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