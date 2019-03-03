Первый вопрос, интересует выбор хорошей службы такси в Новороссийске, и второй вопрос как эту самую службу отбирать среди прочих предложении?
Как выбрать хорошую службу такси?
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Как выбрать хорошую службу такси?
Можно сказать что вопрос у меня два в одном.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Как выбрать хорошую службу такси?
С одной стороны наш город переполнен такси, с другой стороны поддерживаю мнения что во многих службах работают хамло...
Как выбирать сложно сказать, лично отзывам в интернете не доверяю.
И тут единственный вариант, экспериментировать
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Кристина
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Как выбрать хорошую службу такси?
Даже не знаю, может стоит по отзывам в интернете попробовать такси выбрать
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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