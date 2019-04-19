Техника для лесозаготовки

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Техника для лесозаготовки

Новое сообщение Flyer » 19 апр 2019, 23:09

Хочу начать свое дело и начать заниматься лесозаготовкой так как у меня есть все нужные для начала работы разрешения и теперь мне нужно купить технику для этого,где в Нижнем Новгороде я смогу приобрести технику для лесозаготовки ?


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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Техника для лесозаготовки

Новое сообщение Liberator » 20 апр 2019, 01:37

В любом случае вам будет не просто приобрести всю технику потому что так сразу купить ее вообще будет очень сложно так что придется заказывать чтобы вам ее либо привозили либо делали.
Liberator
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Техника для лесозаготовки

Новое сообщение Laurent » 20 апр 2019, 03:45

Так можно купить технику вам вообще без проблем но просто нужно же выбирать как можно лучше просто компанию где вы будете ее приобретать,я вот себе покупал технику для лесозаготовки в этой компании https://www.tsavto.com они продают очень хорошую и качественную технику,выбор мне очень понравился,мне еще нравится что с техникой нет никаких проблем и она не ломается.
Laurent
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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