Техника для лесозаготовки
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Техника для лесозаготовки
Хочу начать свое дело и начать заниматься лесозаготовкой так как у меня есть все нужные для начала работы разрешения и теперь мне нужно купить технику для этого,где в Нижнем Новгороде я смогу приобрести технику для лесозаготовки ?
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Техника для лесозаготовки
В любом случае вам будет не просто приобрести всю технику потому что так сразу купить ее вообще будет очень сложно так что придется заказывать чтобы вам ее либо привозили либо делали.
- Liberator
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Техника для лесозаготовки
Так можно купить технику вам вообще без проблем но просто нужно же выбирать как можно лучше просто компанию где вы будете ее приобретать,я вот себе покупал технику для лесозаготовки в этой компании https://www.tsavto.com они продают очень хорошую и качественную технику,выбор мне очень понравился,мне еще нравится что с техникой нет никаких проблем и она не ломается.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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