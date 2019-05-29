Качественное дизельное топливо
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Качественное дизельное топливо
Не много где сейчас продается качественное дизельное топливо из за чего машины часто ломаются и вот я ищу где смогу в Краснодаре закупать качественное дизельное топливо,вы мне могли бы посоветовать ?
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Качественное дизельное топливо
Все равно есть определенные заправки где продается качественное топливо и само качество зависит от того где именно они сами закупают топливо.
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Качественное дизельное топливо
Помнится мне как я какое то время вообще закупал дизельное топливо просто на заправке но это было не очень хорошо так как качество бензина было не очень хорошим а также цены завышенные,сейчас сотрудничаю с данной компанией http://dizel-oil.ru вот у них можно закупать отличное топливо по отличным ценам,поставки всегда своевременные так что советую вам.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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