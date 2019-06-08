Рейка

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Рейка

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 22:57

у меня Mazda 3 и на неё нужно купить рулевую рейку, не подскажите где можно купить оригинальную рулевую рейку на Mazda 3


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Рейка

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 22:58

Вы можете купить оригинальную рейку для Mazda в любом интернет-магазине, вам нужно только найти оригинальную запчасть, чтобы быть оригинальной
vivary
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Сообщения: 29
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Re: Рейка

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 22:59

я бы вот для вас порекомендовал управляющую рейку брать лишь в разборе другими словами находить на досках объявлений бэушные запасные части и там уже брать но перед тем как приобрести глядеть на её оригинальность А если вы не не разбирать в запасных частях то для вас можно просто приобрести их на данном веб-сайте для Мазда https://japan-cars.com.ua
ymka
Писатель
 
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