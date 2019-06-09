Сломалось авто

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Сломалось авто

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 00:48

Возвращался из работы и обнаружил что у меня сломалась выхлопная система,мне ее необходимо как можно скорее отремонтировать.Подскажите пожалуйста надежный автосервис который занимается ремонтом выхлопной системы в Санкт-Петербурге.


vivary
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Сломалось авто

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 00:48

Выхлопная система - самая важная вещь для автомобиля, и если она сломается, то ее следует ремонтировать только на надежной станции технического обслуживания, где работают настоящие специалисты.
Вармолей
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Re: Сломалось авто

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 00:50

Подарил собственному сыну машина,а он ухитрился через несколько месяцев уже сломать систему выхлопа.Я обращался в надежный автосервис http://eastserviceauto.ru ,где мне восстановили систему выхлопа,выполнили свою работу на самом высоком уровне,остался доволен.
ymka
Писатель
 
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