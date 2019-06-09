Сломалось авто
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Сломалось авто
Возвращался из работы и обнаружил что у меня сломалась выхлопная система,мне ее необходимо как можно скорее отремонтировать.Подскажите пожалуйста надежный автосервис который занимается ремонтом выхлопной системы в Санкт-Петербурге.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Сломалось авто
Выхлопная система - самая важная вещь для автомобиля, и если она сломается, то ее следует ремонтировать только на надежной станции технического обслуживания, где работают настоящие специалисты.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Сломалось авто
Подарил собственному сыну машина,а он ухитрился через несколько месяцев уже сломать систему выхлопа.Я обращался в надежный автосервис http://eastserviceauto.ru ,где мне восстановили систему выхлопа,выполнили свою работу на самом высоком уровне,остался доволен.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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