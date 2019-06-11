Документы на переоборудование
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Документы на переоборудование
Переоборудование автобуса из фургона в пассажирский какие документы требует, и техпаспорт меняется?
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- Prokl
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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