Документы на переоборудование

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Документы на переоборудование

Новое сообщение Prokl » 11 июн 2019, 23:48

Переоборудование автобуса из фургона в пассажирский какие документы требует, и техпаспорт меняется?


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Prokl
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Сообщения: 26
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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