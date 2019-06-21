akrabat » 21 июн 2019, 15:09

Добрый день, дорогие друзья!

Наша компания хотела бы представить Вам уникальное изделие, предназначенное для защиты задника обуви от повреждений при вождении автомобиля. При нажатии на педаль, Ваши туфли и сапоги постоянно трутся об резиновый коврик, и даже самая качественная и дорогая обувь приходит в негодность очень быстро и безвозвратно. Для защиты нами были разработаны специальные накладки на обувь автомобилиста- Автопятки "HEEL MATE", которые предотвратят порчу любимых ботинок или туфель и сделают процесс вождения максимально приятным.

Преимуществом использования Автопятки "HEEL MATE, является:

-Доступная цена. Стоимость в 3 — 10 раз дешевле новой пары ботинок, поэтому экономия от ее использования очевидна;

-Не доставляет дискомфорта при вождении. Автопятки выполняются из мягкой натуральной кожи, все ремешки и застежки продуманы продуманны для Вашего комфорта. Быстро снимается и крепится. Удобная конструкция и застежка делают процесс надевания и снимания максимально быстрым и незаметным;

-Подходит под вашу обувь. Большой модельный ряд позволяет выбрать защиту под любую форму туфель. Мужчины могут купить Автопятку "HEEL MATE универсальную. для спортивных или классических ботинок, а для женщин предусмотрена защита обуви с учетом длины и формы платформы или каблука, поэтому даже АвтоЛеди на шпильках теперь могут чувствовать себя комфортно.

-Большой выбор всевозможных расцветок Автопяток. Подобрав модель в один тон с любимыми туфлями или сапогами можно больше не переживать о своем виде, если нужно выйти на несколько минут из машины и не хочется делать лишних движений

Узнать подробнее можете у наших менеджеров по телефону +7(495) 772-00-56 или на нашем сайте https://heelmate.ru