Перевозки на море

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Перевозки на море

Новое сообщение drizhka » 28 июн 2019, 21:29

Хочу поехать на море, но не могу найти хорошие автобусные перевозки. Если кто знает, отпишите в теме пожалуйста.

Через недельку уже уехать планируем семьей. Это будет Кирилловка или Бердянск, что-то из подобного. Нужно ехать из Харькова, так как к родственникам туда скоро выезжаем.

Я думаю десяти дней хватит на море, как вы часто ездите и на долго ли?



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drizhka
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Зарегистрирован: 03 мар 2019, 21:47
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