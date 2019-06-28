drizhka » 28 июн 2019, 21:29

Хочу поехать на море, но не могу найти хорошие автобусные перевозки. Если кто знает, отпишите в теме пожалуйста.

Через недельку уже уехать планируем семьей. Это будет Кирилловка или Бердянск, что-то из подобного. Нужно ехать из Харькова, так как к родственникам туда скоро выезжаем.

Я думаю десяти дней хватит на море, как вы часто ездите и на долго ли?