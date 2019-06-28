Через недельку уже уехать планируем семьей. Это будет Кирилловка или Бердянск, что-то из подобного. Нужно ехать из Харькова, так как к родственникам туда скоро выезжаем.
Я думаю десяти дней хватит на море, как вы часто ездите и на долго ли?
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Через недельку уже уехать планируем семьей. Это будет Кирилловка или Бердянск, что-то из подобного. Нужно ехать из Харькова, так как к родственникам туда скоро выезжаем.
Я думаю десяти дней хватит на море, как вы часто ездите и на долго ли?
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