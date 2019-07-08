Sharp или Baofeng
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Sharp или Baofeng
Какую рацию взять Sharp или Baofeng что лучше? У меня когда-то были в охране шарпы ну так ничего в принципе но вот почитал в сети многие люди пишут что бофенг тоже ничего так
- LVS
- Писатель
-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: LVS и гости: 6