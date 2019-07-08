Sharp или Baofeng

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Sharp или Baofeng

Новое сообщение LVS » 08 июл 2019, 21:26

Какую рацию взять Sharp или Baofeng что лучше? У меня когда-то были в охране шарпы ну так ничего в принципе но вот почитал в сети многие люди пишут что бофенг тоже ничего так


LVS
Писатель
 
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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