Трансфер в Хельсинки на пару часов??

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Трансфер в Хельсинки на пару часов??

Новое сообщение Zagashu » 10 июл 2019, 13:27

Кто подскажет, как лучше добраться из Питера в Хельсинки? Хочу за шмотками сгонять, нужна мне одна вещица, которая только там продаётся))


Последний раз редактировалось Zagashu 11 июл 2019, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Трансфер в Хельсинки?

Новое сообщение Kalipsoid » 11 июл 2019, 16:39

Там автобусы ходят в большом количестве, маршрут налажен. Многие туда едут в аэропорты и по делам, так что проблем не будет, разбирайтесь на месте.
Kalipsoid
 
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Re: Трансфер в Хельсинки на пару часов??

Новое сообщение GameMen » 11 июл 2019, 21:33

Я думаю, что нужно пользоваться конкретно услугой - трансфера в Финляндию. Это значит, что вас забирают в Питере и доставляют на нужный Вам адрес в Хельсинках. Так для вас будет уютно и время сбережете. Такие фирмы имеются, к примеру, сюда обратится можете: https://express-finland.ru/tour/finlyandiya-na-2-chasa/
GameMen
 
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