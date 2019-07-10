Трансфер в Хельсинки на пару часов??
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Трансфер в Хельсинки на пару часов??
Кто подскажет, как лучше добраться из Питера в Хельсинки? Хочу за шмотками сгонять, нужна мне одна вещица, которая только там продаётся))
Последний раз редактировалось Zagashu 11 июл 2019, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- Zagashu
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июн 2019, 12:48
-
Re: Трансфер в Хельсинки?
Там автобусы ходят в большом количестве, маршрут налажен. Многие туда едут в аэропорты и по делам, так что проблем не будет, разбирайтесь на месте.
- Kalipsoid
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 июл 2019, 18:12
-
Re: Трансфер в Хельсинки на пару часов??
Я думаю, что нужно пользоваться конкретно услугой - трансфера в Финляндию. Это значит, что вас забирают в Питере и доставляют на нужный Вам адрес в Хельсинках. Так для вас будет уютно и время сбережете. Такие фирмы имеются, к примеру, сюда обратится можете: https://express-finland.ru/tour/finlyandiya-na-2-chasa/
- GameMen
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 21:33
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Автомобили, транспорт, перевозки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8