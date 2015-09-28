Хочу купить лыжи!

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Хочу купить лыжи!

Новое сообщение gambit » 28 сен 2015, 20:14

Скоро уже зима, решил купить себе и сыну лыжи, подскажите, где можно не дорого заказать?


gambit
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Хочу купить лыжи!

Новое сообщение fagot » 29 сен 2015, 00:23

Где купить лыжи для взрослых я не знаю, а с лыжами для детей смогу вам помощь. В этом магазине - http://www.act-life.ru/category/lyzhi-detskie/, есть большой каталог лыж для детей.
fagot
Читатель
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
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Re: Хочу купить лыжи!

Новое сообщение Грекек » 22 фев 2017, 14:42

Я больше люблю сам примерить чем в интернете покупать. Хорошо что возле дома есть нужный магазин и купил себе лыжы там)
Грекек
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:38
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Re: Хочу купить лыжи!

Новое сообщение evira » 16 дек 2017, 13:21

Я не могу такие вещи по интернету, я покупала в магазине - посмотреть пощупать
evira
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 08:03
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