Хочу купить лыжи!
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Хочу купить лыжи!
Скоро уже зима, решил купить себе и сыну лыжи, подскажите, где можно не дорого заказать?
- gambit
- Читатель
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
-
Re: Хочу купить лыжи!
Где купить лыжи для взрослых я не знаю, а с лыжами для детей смогу вам помощь. В этом магазине - http://www.act-life.ru/category/lyzhi-detskie/, есть большой каталог лыж для детей.
- fagot
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
-
Re: Хочу купить лыжи!
Я больше люблю сам примерить чем в интернете покупать. Хорошо что возле дома есть нужный магазин и купил себе лыжы там)
- Грекек
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 фев 2017, 14:38
-
Re: Хочу купить лыжи!
Я не могу такие вещи по интернету, я покупала в магазине - посмотреть пощупать
- evira
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2017, 08:03
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1