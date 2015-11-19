fagot » 19 ноя 2015, 12:50

Посоветуйте, пожалуйста, хороший крем для сухой кожи. Мажу вроде и сывороткой под крем, но кожа все равно сухая, особенно зимой.

Кто-нибудь знает реально хороший крем для обезвоженной кожи?