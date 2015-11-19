Кто-нибудь знает реально хороший крем для обезвоженной кожи?
Крем для увлажнения кожи
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Крем для увлажнения кожи
Посоветуйте, пожалуйста, хороший крем для сухой кожи. Мажу вроде и сывороткой под крем, но кожа все равно сухая, особенно зимой.
- fagot
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
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Re: Крем для увлажнения кожи
У меня тоже была сухая кожа, подруга посоветовала этот портал http://kremys.ru/uhod/lico/osnovnoy/uvl ... litsa.html , говорила что на нем специалисты советуют какие крема использовать, когда у вас сухая кожа. Я почитала, решила купить Nivea Pure & Natural, и знаете, помогло. Через пару недель кожа лица стала более мягкой и красивой.
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Крем для увлажнения кожи
Хорошо увлажняет кожу оливковое масло.
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Tatka
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 дек 2016, 23:47
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Re: Крем для увлажнения кожи
Посмотрите в каталогах интернет магазина,различный выбор.
- raisa
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Крем для увлажнения кожи
Неплохо было б вам обратитса к дерматологу. Кожа ведь не просто так обезвоженая.
- KerolBoti
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 апр 2017, 15:36
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Re: Крем для увлажнения кожи
Сухость кожи это не заболевание, а просто свойство кожи.
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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