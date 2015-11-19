Крем для увлажнения кожи

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Крем для увлажнения кожи

Новое сообщение fagot » 19 ноя 2015, 12:50

Посоветуйте, пожалуйста, хороший крем для сухой кожи. Мажу вроде и сывороткой под крем, но кожа все равно сухая, особенно зимой.

Кто-нибудь знает реально хороший крем для обезвоженной кожи?



fagot
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 00:50
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Re: Крем для увлажнения кожи

Новое сообщение gambit » 20 ноя 2015, 19:54

У меня тоже была сухая кожа, подруга посоветовала этот портал http://kremys.ru/uhod/lico/osnovnoy/uvl ... litsa.html , говорила что на нем специалисты советуют какие крема использовать, когда у вас сухая кожа. Я почитала, решила купить Nivea Pure & Natural, и знаете, помогло. Через пару недель кожа лица стала более мягкой и красивой.
gambit
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Крем для увлажнения кожи

Новое сообщение Tatka » 02 дек 2016, 00:25

Хорошо увлажняет кожу оливковое масло.
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Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 23:47
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Re: Крем для увлажнения кожи

Новое сообщение raisa » 23 янв 2017, 19:33

Посмотрите в каталогах интернет магазина,различный выбор.
raisa
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Крем для увлажнения кожи

Новое сообщение KerolBoti » 29 апр 2017, 15:40

Неплохо было б вам обратитса к дерматологу. Кожа ведь не просто так обезвоженая.
KerolBoti
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 15:36
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Re: Крем для увлажнения кожи

Новое сообщение Hunna » 05 май 2017, 18:52

Сухость кожи это не заболевание, а просто свойство кожи.
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Hunna
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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