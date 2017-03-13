Какие существуют типы протезов коленного сустава?

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Какие существуют типы протезов коленного сустава?

Новое сообщение ilmira53 » 13 мар 2017, 18:11

При больших костных дефектах, нестабильных связках или слабой мускулатуре необходима имплантация Fixed вearing с целью обеспечения хорошей функциональности стабильного, безболезненного колена. С помощью этого протеза, однако, возможны только сгибательные и разгибательные движения, вращательные движения в коленном суставе ограничены. В зависимости от возраста, рода занятий, привычек, мышечной силы и качества костной ткани могут быть имплатирован "мобильный подшипник". Этот протез позволяет больший диапазон движений, более естественное движение, обеспечивает лучший функциональный результат и при износе скользящей поверхности может быть проще заменен. Этот тип протеза намного новее, современней и, следовательно, более дорогой по сравнению с "фиксированным подшипником".https://ortoped-klinik.com/orthopedic-services/knee/total-replacement-knee-types-of-procedures


ilmira53
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Re: Какие существуют типы протезов коленного сустава?

Новое сообщение heroi » 04 май 2017, 15:12

мне кажется нужно с врачом советоваться
heroi
 
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Зарегистрирован: 04 май 2017, 15:09
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