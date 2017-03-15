В 2013 году известный производитель из Индии презентовал собственную разработку, и препаратом сразу же заинтересовались многие страны мира. Однако к сожалению, приобрести его достаточно проблематично, даже при наличии рецепта от лечащего врача, что связано с тем, что в свободной продаже он ещё не появился. Благодаря интернет-магазину ,софосбуфир доступен к заказу в России и странах СНГ.
Одним из неоспоримых преимуществ данного лекарственного средства является его безопасность для человеческого организма, о чем свидетельствуют исследования, проводимые с препаратом. Софосбувир, в отличие от других препаратов, требует применения на протяжении более короткого периода времени.
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Источник: http://railway.kanaries.ru/index.php?ac ... post&f=461
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