roterb » 15 мар 2017, 06:10

Вылечить гепатит типа С в настоящее время можно медикаментозным путём. Специалистами из Индии был разработан великолепный препарат – софосбувир, прошедший множество клинических исследований и тестов. Стоит отметить, что данное лекарственное средство сертифицировано не только на территории Европы, но и в Соединенных штатах Америки (сам факт того, что препарат получил разрешение в США, говорит о том, что он качественный, ведь всем известно, насколько строгое законодательство в сфере медицины в Америке).

В 2013 году известный производитель из Индии презентовал собственную разработку, и препаратом сразу же заинтересовались многие страны мира. Однако к сожалению, приобрести его достаточно проблематично, даже при наличии рецепта от лечащего врача, что связано с тем, что в свободной продаже он ещё не появился. Благодаря интернет-магазину ,софосбуфир доступен к заказу в России и странах СНГ.

Одним из неоспоримых преимуществ данного лекарственного средства является его безопасность для человеческого организма, о чем свидетельствуют исследования, проводимые с препаратом. Софосбувир, в отличие от других препаратов, требует применения на протяжении более короткого периода времени.

Подробности на сайте : http://india-expres.ru

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Источник: http://railway.kanaries.ru/index.php?ac ... post&f=461

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