Где быстро в Москве оформить медицинскую книжку
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Где быстро в Москве оформить медицинскую книжку
Для работы, нужно быстро оформить медицинскую книжку, на это у меня выделяется именно завтрашний день. Вот хочу узнать куда лучше всего обратиться для оформления медицинской книжки. Кто готов не дать рекомендации по поводу выбора клиники для обращения с таким спектром услуг.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Где быстро в Москве оформить медицинскую книжку
Выгода по времени или цене...?
Если по цене, то наверное в обычной поликлинике. Если же все таки речь идет о времени, то конечно вам стоит этим http://doctor-next.ru/usluga/oformlenie-medknizhek/ предложением воспользоваться. Хочу сказать что предложение из приличных.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Re: Где быстро в Москве оформить медицинскую книжку
За день в любой платной клинике.
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Арина Родионовна
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 13:34
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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