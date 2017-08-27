Анастасия33 » 28 авг 2017, 09:59

Выгода по времени или цене...?

Если по цене, то наверное в обычной поликлинике. Если же все таки речь идет о времени, то конечно вам стоит этим http://doctor-next.ru/usluga/oformlenie-medknizhek/ предложением воспользоваться. Хочу сказать что предложение из приличных.