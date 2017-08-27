Где быстро в Москве оформить медицинскую книжку

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Где быстро в Москве оформить медицинскую книжку

Новое сообщение Джульета » 27 авг 2017, 18:13

Для работы, нужно быстро оформить медицинскую книжку, на это у меня выделяется именно завтрашний день. Вот хочу узнать куда лучше всего обратиться для оформления медицинской книжки. Кто готов не дать рекомендации по поводу выбора клиники для обращения с таким спектром услуг.


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Re: Где быстро в Москве оформить медицинскую книжку

Новое сообщение Анастасия33 » 28 авг 2017, 09:59

Выгода по времени или цене...?

Если по цене, то наверное в обычной поликлинике. Если же все таки речь идет о времени, то конечно вам стоит этим http://doctor-next.ru/usluga/oformlenie-medknizhek/ предложением воспользоваться. Хочу сказать что предложение из приличных.

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Re: Где быстро в Москве оформить медицинскую книжку

Новое сообщение Арина Родионовна » 12 дек 2017, 13:44

За день в любой платной клинике.
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